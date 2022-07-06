Финансит оценил крепость курса рубля Президент ACI Russia Егоров: курс рубля остаётся достаточно крепким

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Несмотря на то, что за последние три сессии рубль потерял более 15% стоимости, его текущий курс остаётся достаточно крепким. При этом его волатильность настолько высока, что в ближайшие дни одинаково можно ожидать как роста доллара выше 70 рублей, так и нового витка укрепления курса рубля. Такое мнение РИА Новости высказал президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров.

Ранее власти высказывали обеспокоенность по поводу чрезмерного укрепления рубля. В частности, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета страны на валютные интервенции, то есть покупку валют дружественных стран.

Пятого июля доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля — это максимальный показатель с 3 июня. Евро рос до 64,06 рубля, продемонстрировав максимальные значения с 8 июня. При этом 29 июня были показаны многолетние минимумы по обеим валютам: доллар тогда опускался до уровня 50,01 рубля, чего не случалось с мая 2015 года, а евро — до 52,7 рубля, что в последний раз происходило в октябре 2014 года.

Я не исключаю, что агенты Минфина могли выйти с покупками. В текущей ситуации возможно, что покупки доллара и евро проходили без активности Банка России. С другой стороны, ЦБ мог покупать юань, — предположил Егоров.

По его мнению, нынешний рост доллара, евро и примкнувшего к ним юаня представляет собой сочетание сразу нескольких факторов: словесные интервенции, уход с рынка части выручки, так как «Газпром» мог перестать продавать валюту,

Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся, — резюмировал эксперт.

Ранее сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский заявил, что долларовые накопления россиян могут попасть под санкции США, если те выпустят новые стодолларовые купюры. Запад уже заморозил $315 млрд резервов и может поступить так с $90 млрд наличных в России.