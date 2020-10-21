Финансист рассказал об изменениях ставок по вкладам и кредитам в РФ

https://static.news.ru/photo/34beb6b0-13a0-11eb-a11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки в РФ будут стремиться понизить стоимость фондирования ресурсной базы с последующим сокращением ставок по вкладам для граждан, рассказал экономический эксперт Александр Трифонов.

Ставки по вкладам в РФ могут оказаться в невыгодном положении. Однако процентные ставки по займам могут показать рост на фоне нарастающих рисков просрочек по платежам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), пишет «Экономика сегодня».

Ставки по вкладам на сегодняшний день составляют около 4,5% в десяти крупнейших банках Российской Федерации. Вполне возможно, что она упадёт до 4% годовых уже к концу 2020 года, — рассказал Трифонов.

Аналитики также считают, что не стоит ждать изменений в ближайшем будущем, так как ЦБ РФ, скорее всего, во время ближайшего заседания совета директоров сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.

Накануне глава РФ Владимир Путин заявил, что российские предприниматели в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) должны не только обеспечить занятость и доходы своих сотрудников, но и помнить о перспективе развития своих предприятий и наращивать инвестиции.

Политик обратил внимание, что в России отработан опыт поддержки системообразующих предприятий страны, главных отраслей отечественной экономики, в числе которых строительство, лёгкая промышленность, автопром, транспорт, связь. Он отметил, что восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса в настоящий момент неустойчиво и она может столкнуться с острыми проблемами, писал NEWS.ru.