Финансист рассказал, когда закончится эпоха доллара Финансист Тузов назвал сроки завершения господства доллара

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что объём торговли в долларах и евро в ближайшие десятилетия может упасть с 76% до 50%, даже если сейчас это не сильно ощущается. Доллар сейчас применяется в глобальных расчётах, а изменить это может только массовый переход стран на расчёты в национальных валютах, приводит мнение эксперта ПРАЙМ.

Вашингтон, «заморозив» золотовалютные резервы России, показал, что точно так же он может поступить с Индией или Китаем.

Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро, — заключил специалист.

Бесспорно, отметил Тузов, есть глобальные причины использования доллара в расчётах, так как на сегодня за доллар торгуются все ресурсы в мире, начиная от нефти до металлолома и золы. И пока отказ от него не слишком выгоден, но время идёт.

Ранее генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев сообщил, что россиянам лучше всего на время отказаться от долларов, сконвертировать их в рубли и разместить на депозитах. Он отметил, что ставки в российских банках остаются высокими, что может принести прибыль при обмене валют благодаря разнице учётных ставок.