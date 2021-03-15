Финансист рассказал, как заработать на растущем рубле

https://static.news.ru/photo/6501ba76-5e8b-11eb-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пытаться заработать на растущем курсе рубля следует только после анализа сроков укрепления национальной валюты, определения причин роста и оценки всех сопутствующих рисков. Об этом заявила финансовый советник Анна Харченко.

По словам Харченко, в большинстве случаев гражданам не нужно пытаться оседлать краткосрочные тренды и действовать, согласно своей традиционной стратегии.

Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несет очень высокие риски, — отметила эксперт в интервью агентству «Прайм».

Анна Харченко напомнила, что в настоящее время на рубль оказывает влияние ослабление рисков санкций и растущая в цене нефть. Если рост цен окажется хотя бы среднесрочным, есть смысл обратить внимание на акции российских нефтяных компаний, полагает эксперт, и заработать на росте курсовой стоимости и на дивидендах.

Ещё один вариант заработка — инвестиция в государственные облигации и корпоративные доли отечественных компаний. Они менее доходны, чем акции, но способны принести больший банковский депозит. Также можно просто приобрести иностранную валюту, включая доллар и евро.

Также можно увеличить доходность портфеля с помощью индивидуального инвестиционного счёта, гарантирующего доходность 13%, если ранее человек платил такой НДФЛ из своих доходов. Если использовать предлагаемую программу, то даже самые консервативные вложения, в том числе, ОФЗ, могут обеспечить доходность более 18%, считает Анна Харченко.

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