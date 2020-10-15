Финансист рассказал, как избежать проблем с льготной ипотекой

https://static.news.ru/photo/ed07effc-0ecd-11eb-bd40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготная ипотека даёт возможность людям получать кредитование по цивилизованным ставкам. Главная проблема — сможет ли заёмщик вернуть банку денежные средства. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), глава компании «Московские партнёры» Евгений Коган.

В эфире ОТР финансист пояснил , что при покупке жилья в новостройках нужно дополнительно тратиться на ремонт. Заёмщик должен просчитывать свою платёжеспособность: если сейчас у бизнеса всё стабильно, это не значит, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Коган считает, что в скором времени на рынке появятся недоделанные квартиры. Заёмщики будут продавать их, поскольку не справились с обязательствами перед банками.

Каждый человек, который сегодня берёт ипотеку, должен иметь запас прочности платить эту ипотеку хотя бы полгода-год, — считает финансист.

По его мнению, чтобы не иметь проблем с выплатами, нужно иметь на чёрный день от 1 до 2 млн рублей.

Коган подчеркнул, что во время пандемии коронавируса у людей возникает проблема с поиском работы. Её сложно найти даже тем людям, которые до этого не испытывали никаких проблем.

Сегодня ситуация, к сожалению, другая, тут вопрос не о специалистах, вопрос о том, как выжить бизнесу в этой ситуации, — заявил финансист.

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. NEWS.ru разбирался, на кого в первую очередь направлена такая забота российского лидера.