Финансист рассказал, как избежать проблем с льготной ипотекой

Льготная ипотека даёт возможность людям получать кредитование по цивилизованным ставкам. Главная проблема — сможет ли заёмщик вернуть банку денежные средства. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), глава компании «Московские партнёры» Евгений Коган.
В эфире ОТР финансист
Коган считает, что в скором времени на рынке появятся недоделанные квартиры. Заёмщики будут продавать их, поскольку не справились с обязательствами перед банками.
Каждый человек, который сегодня берёт ипотеку, должен иметь запас прочности платить эту ипотеку хотя бы полгода-год, — считает финансист.
По его мнению, чтобы не иметь проблем с выплатами, нужно иметь на чёрный день от 1 до 2 млн рублей.
Коган подчеркнул, что во время пандемии коронавируса у людей возникает проблема с поиском работы. Её сложно найти даже тем людям, которые до этого не испытывали никаких проблем.
Сегодня ситуация, к сожалению, другая, тут вопрос не о специалистах, вопрос о том, как выжить бизнесу в этой ситуации, — заявил финансист.
Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. NEWS.ru разбирался, на кого в первую очередь направлена такая забота российского лидера.
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