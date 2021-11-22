Финансист рассказал, для чего Россия накопила огромные валютные резервы

Министерство финансов на фоне процедуры дедолларизации накопило рекордные золотовалютные запасы. Их следует расценивать в качестве залога стабильности экономики. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Как напомнил Кричевский, золотовалютные резервы страны, в отличие от Фонда национального благосостояния (ФНБ), являются , по сути, копилкой.

При этом эксперт считает, что, с одной стороны, России нет необходимости держать рекордные объёмы золота в запасах, поскольку в случае начала заметной коррекции в золоте резервы могут снизиться. С другой стороны, значительные золотовалютные резервы выступают в текущей ситуации залогом стабильности экономики и валюты.

ЗВР — это возможность одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это подушка, которая может полностью покрыть все обязательства, если вдруг возникнет такая необходимость, — отметил эксперт.

Ранее экономист Алексей Коренёв рассказал, что рубль укреплял свои позиции на валютном рынке весь год, однако на фоне обвинений США в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе российская валюта стала падать в цене. Поэтому те, кто на прошлой неделе конвертировали свои средства в доллары, «оказались в приличном выигрыше».