Финансист порекомендовал покупать валюту

Курс рубля укрепляется из-за роста цен на нефть и дальше сильно не упадёт. При этом доллар почти не падает, так что сейчас есть смысл вкладываться в него или в евро, рассказал в эфире «Радио 1» эксперт по финансам, частный инвестор Александр Иванов.

Например, сегодня, несмотря на дальнейший рост нефти, доллар остаётся по 72 и не особо охотно падает. Я в своих инвестициях ставлю на то, что доллар будет стоить где-то 70-72, это сейчас дно. А в целом мы будем жить в реальности, где доллар будет стоить в диапазоне от 70 до 75 рублей. Так что, наверное, сейчас имеет смысл покупать валюту, — рассказал Иванов.

Он уточнил, что сам предпочитает инвестировать в доллар, хотя особой разницы с вложением в евро в этом нет.