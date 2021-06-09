С поставками дешёвого сахара возникли проблемы

https://static.news.ru/photo/e29ceffe-c9c1-11eb-9da0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У производителей сахара в некоторых регионах РФ начались проблемы с получением субсидий для поставок товара по фиксированной цене (не более 36 рублей за кг). Из-за этого заводы стали отказываться от посредников, выбранных региональными властями, и поставляют сахар напрямую в торговые сети по ранее заключённым договорам, сообщают «Ведомости».

С конца декабря прошлого года часть сахара в торговые сети продаётся с отпускной ценой не выше 36 рублей за килограмм. Такая стоимость была зафиксирована соглашениями о стабилизации цен между производителями, ретейлом и правительством. Для стимулирования этих поставок кабмин выделил заводам субсидии по 5 рублей на килограмм продукции, всего — на 600 тысяч тонн сахара.

Правила для распределения этих денег должны разработать региональные власти. Некоторые из них пока этого так и не сделали. А многие из тех, кто выпустил такие документы, сделали их практически невыполнимыми, — рассказали изданию представители двух производителей.

Речь, в частности, идёт о властях Краснодарского края и Ставрополья. Там требуют заранее избыточный объём документов для подтверждения расходов. Из-за этого производители продолжают работать по прямым договорам с торговыми сетями, отказываясь от сотрудничества с посредниками, выбранных властями. И это ставит под вопрос выполнение задачи по обеспечению населения РФ дешёвым сахаром.

1 июня закончилось соглашение по сахару между ретейлерами и производителями сырья. Но цены резко не взлетели, потому что участники соглашения продолжают придерживаться его принципов, рассказал ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он добавил, что на сахар также давит «товарная интервенция», то есть правительство пустило на российский рынок 350 тысяч тонн импортируемого сахара.