Экономист назвал главные причины высокой инфляции в России

Резкое повышение цен во всей производственной цепочке, а также высокая логистическая загруженность повлияли на увеличение темпов инфляции в России. Такое мнение высказал NEWS.ru эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его словам, аналитики в ближайшее время ожидают сохранения высоких инфляционных темпов в стране. В частности, показатели роста к концу года с большой долей вероятности могут составить выше 6%.

На рынке сохранится серьёзный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ. Снижение темпов инфляции стоит ожидать не раньше III–IV кварталов следующего года. Однако резкого спада не будет, произойдёт плавное снижение до уровня 4–4,2%, — подчеркнул он.

Также эксперт добавил, что в Институте центра развития НИУ ВШЭ ожидают замедления роста цен в продовольственном секторе из-за высоких прогнозов урожайности под конец лета. В то же время стоимость различных товаров (в том числе молочной продукции) может резко подорожать из-за существенного роста цен на картонные упаковки (до 60%).

Инфляция в России может опуститься ниже 4% не ранее 2023–2024 годов. К этому времени экономика будет близка к окончательному восстановлению от негативных последствий кризиса, — отметил аналитик.

Помимо этого, Сафонов также поделился мнением касательно позиции мэра Москвы Сергея Собянина относительно нехватки рабочей силы в стране. Эксперт заявил, что отток мигрантов из России в прошлом году действительно сказался на темпах инфляции, однако в минимальной степени.

Мигрантский отток из страны не привёл к росту занятости в строительном секторе и росту «зарплатной инфляции». В намного большей степени к ситуации с ростом цен привело резкое снижение деловой активности из-за спада в промышленном производстве. Тарифы показали двузначный рост, многие материалы, в особенности строительные, существенно подорожали. В результате мы имеем на данный момент высокую инфляцию, — заключил он.

Сафонов отметил, что в настоящее время во многих отраслях российской экономики прослеживается очевидный перекос в сторону повышенного спроса вкупе с недостаточным уровнем предложения. Этот фактор в краткосрочной перспективе также повлияет на сохранение высоких цен в стране.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала инфляцию в России долгосрочным явлением. По её словам, ситуацию с преобладанием высоких цен на продукцию следует считать привычной для страны, так как население лишь незначительную часть последних десятилетий прожило в условиях низкой стоимости на товары и услуги.