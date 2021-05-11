Финансист назвал главную опасность кредитных карт

Несоблюдение сроков грейс-периода по кредитной карте может обернуться для клиента банка серьёзными последствиями. Об этом NEWS.ru рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
По его словам, использовать кредитные карты целесообразно только в том случае, если человек успевает погасить задолженность до окончания грейс-периода. В остальных же ситуациях будет выгоднее взять обычный кредит.
Ваша задача заключается в том, чтобы погасить задолженность по карте до момента окончания грейс-периода. В этом случае вы не платите процентов. Если вы в это дело не укладываетесь, то вам лучше и дешевле будет взять кредит. Потому что ставки по кредиту значительно ниже, чем по кредитной карте.
Как также отметил эксперт, в России нет такого уровня защиты потребителей, как в США. Поэтому, если кредитная карта попадёт в руки злоумышленников, у россиянина вряд ли получится вернуть те деньги, которые на самом деле потратили мошенники. Это, в свою очередь, ещё сильнее усугубит долговую нагрузку. В Америке же можно оспорить те траты, сумма которых превышает лимит в 50 долларов.
Как сообщалось ранее, банки намереваются повысить ставки по кредитам из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Однако по прогнозам банкиров этот процесс будет плавным и не отразится на активности заёмщиков.