Финансист назвал главную опасность кредитных карт

https://static.news.ru/photo/a06e3b2a-b2f0-11eb-8d78-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несоблюдение сроков грейс-периода по кредитной карте может обернуться для клиента банка серьёзными последствиями. Об этом NEWS.ru рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

По его словам, использовать кредитные карты целесообразно только в том случае, если человек успевает погасить задолженность до окончания грейс-периода. В остальных же ситуациях будет выгоднее взять обычный кредит.

Ваша задача заключается в том, чтобы погасить задолженность по карте до момента окончания грейс-периода. В этом случае вы не платите процентов. Если вы в это дело не укладываетесь, то вам лучше и дешевле будет взять кредит. Потому что ставки по кредиту значительно ниже, чем по кредитной карте. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Как также отметил эксперт, в России нет такого уровня защиты потребителей, как в США. Поэтому, если кредитная карта попадёт в руки злоумышленников, у россиянина вряд ли получится вернуть те деньги, которые на самом деле потратили мошенники. Это, в свою очередь, ещё сильнее усугубит долговую нагрузку. В Америке же можно оспорить те траты, сумма которых превышает лимит в 50 долларов.

Как сообщалось ранее, банки намереваются повысить ставки по кредитам из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Однако по прогнозам банкиров этот процесс будет плавным и не отразится на активности заёмщиков.