Financial Times: ВТБ сообщил о намерении покинуть европейский рынок

Банк ВТБ намерен покинуть европейский рынок после введённых против него санкций из-за военной спецоперации ВС РФ на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times. ВТБ до вступления в силу рестрикций занимался инвестиционно-банковской деятельностью на территории Великобритании и розничной банковской деятельностью в Германии, где число клиентов банка составляло порядка 16 тысяч, сообщили источники FT.

Мы пытаемся сделать это так быстро, как можем, но ведение деятельности в Европе намного сложнее, чем в Великобритании. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть клиентам деньги, — рассказал источник газеты.

По информации Financial Times, количество сотрудников ВТБ в Лондоне в одно время достигало 500 человек, однако позже сократилось до 120. Также сообщается о 230 работниках в немецком Франкфурте, 30 — в Австрии, 60 — в Швейцарии.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

В течение последней недели Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.