Феномен госдолга США: сколько составляет, почему растет Силуанов объяснил рост госдолга США бесконтрольной эмиссией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава министерства финансов России Антон Силуанов высказался о росте госдолга США. Чем объясняется размер задолженности и сколько он составляет сейчас?

Почему растет госдолг США в 2023 году

По словам Силуанова, США до сих пор живут в парадигме, что доллар является надежной и устойчивой валютой.

«Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар — надежная и устойчивая валюта», — заявил министр журналистам.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что валюта не может быть устойчивой при бесконтрольной эмиссии.

«Поэтому долг большой, это отвлекает расходы бюджета в том числе на обслуживание долга, ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства», — констатировал Силуанов.

Сколько сейчас составляет госдолг США

На момент публикации размер государственного долга США составляет почти $33,7 трлн.

Узнать его актуальный размер можно на специальном сайте US Debt Clock. Там показывают поступления в бюджет и его расходы, включая самые крупные статьи: социальную помощь, медицинское страхование и оборону.

Что такое госдолг США

Государственный долг Соединенных Штатов представляет из себя задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. Причем кредиторами могут выступать как частные лица, например американские граждане или розничные иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды.

К государственному долгу Америки не относятся долги отдельных штатов, корпораций или физических лиц, в том числе гарантированные государством, а также будущие обязательства перед получателями социальной помощи и здравоохранение.

В середине сентября 2023 года госдолг США превысил историческую отметку в 33 триллион долларов.

Почему США живeт в долг

По данным правительства США, на военные кампании в Ираке и Афганистане Вашингтон потратил около $2,2 трлн.

В 2008 году на ликвидацию последствий ипотечного кризиса американские власти потратили около $1,5 трлн. Во время рецессии пострадала доходная часть бюджета: налоговые поступления сократились и к докризисному уровню вернулись только в 2013 году, сообщал портал The balance.

По данным USAspending.gov, в 2020 году американское правительство заморозило экономику и тратило деньги, чтобы облегчить последствия пандемии коронавируса. Всего на это ушло $4,2 трлн.

Около $1,5 трлн американский госбюджет недополучит в период с 2017 по 2027 год, потому что бывший президент Дональд Трамп снизил налоги, подсчитали эксперты Markets Insider.

Фото: МО США

Кому США должны больше всего

Крупнейшие держатели госдолга США — это само правительство и Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных штатов. Вместе на них приходится 39,5% от всего госдолга, следует из открытых источников.

24,4% американского госдолга приходится на иностранных кредиторов. Самый крупный из них — Япония с $1,1 трлн, или 3,5% от всего объема. Следом за ней идет КНР с $0,9 трлн, или 2,8% от госдолга.

Остальные 36,1% долга распределены среди инвесторов разных видов: паевые инвестфонды, банки, местные правительства в штатах США, пенсионные фонды, страховые компании и обычные физлица.

Сколько США должны России

В январе 2023 года объем госдолга США у российских резидентов составлял $67 млн.

Рекордный показатель был зафиксирован в 2010 году, когда Россия владела американскими гособлигациями на рекордные $176.

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