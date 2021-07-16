ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V»

В России зарегистрированы предельные отпускные цены на упаковки вакцин «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Сегодня установлены цены на упаковки вакцины «Спутник Лaйт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз. Их стоимость составит 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно, — сообщили в ведомстве.

Под дозами понимается один кoмпонент. Установленная ранее предельная отпускная цена двухкомпонентной вакцины «Cпутник V» составляет 866,81 рубля за комплект (без учёта НДС), однокомпонентной «Спутник Лaйт» — 342,36 рубля. Таким образом, цена упаковок равна цене 50 комплектов.

В настоящее время в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, существует однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ранее в ФАС заявили, что данные о росте цен на лекарства носят манипуляторный характер.

Там подчеркнули, что подобная информация может искусственно повысить спрос на жизненно важные препараты, рост цен на которые невозможен из-за особенностей регулирования. В ФАС напомнили, что стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) регулируется государством и не может превышать установленные пределы.