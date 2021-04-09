ФАС потребовала от АЗС Подмосковья обосновать подорожание топлива

https://static.news.ru/photo/62c30d66-9912-11eb-9f25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области направило владельцам АЗС в регионе письмо, в котором попросило объяснить рост цен на бензин и дизельное топливо.

Адресатам надлежит дать письменные разъяснения о причинах подорожания топлива в период с 1 января по дату получения запроса ФАС отдельно по каждому случаю повышения цен.

В ведомстве пояснили, что мониторинг цен на нефтепродукты ведётся еженедельно. В связи с нынешней ситуацией на топливном рынке региональным управлениям ФАС поручено усилить его, обращая особенно внимание на стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива.

В ФАС также планируют проверить цепочки поставок бензина на заправки с целью выявить посредников, которые не оказывают услуги фактически, но повышающие стоимость топлива, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Росстата, с начала 2021 года стоимость бензина в России выросла на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. Рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%.