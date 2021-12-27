ФАС признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в сговоре

Федеральная антимонопольная служба России признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения и нарушении закона о конкуренции. Они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой примерно в 2,7 млрд рублей, сообщается на сайте ФАС.

По данным следствия, в ближайшее время в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» будут возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозят оборотные штрафы. Компаниям также выдано предписание о прекращении противоправных действий.

Решение ФАС России и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора названных компаний при участии в торгах на поставку металлопроката. Она проверила ряд организаций, направила необходимые запросы и проанализировала данные, поступившие от граждан, организаций и органов власти. Дело заведено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие "Стройтехцентр"», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо».

Как отмечается, служба проверила ряд организаций, направила необходимые запросы и проанализировала поступившие от граждан, организаций и органов власти данные. Признаки антиконкурентного соглашения обнаружили при участии в торгах на поставку металлопроката. Если нарушения подтвердятся, организации будут оштрафованы.