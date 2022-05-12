Европе сократили поток газа из России: в чем причина и что будет с ценами Из-за санкций против польской EuroPol Gaz «Газпром» не сможет качать газ в ЕС по газопроводу Ямал — Европа. Транзит через Украину упал на 52%

Фото Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/TASS

Из-за российских контрсанкций «Газпром» не сможет пользоваться польским участком газопровода Ямал — Европа с 12 мая, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в Telegram-канале «Газпрома». Газопровод мощностью 33 млрд кубометров в год мог бы компенсировать потери от сокращения почти наполовину транзита газа в Европу через Украину. С начала мая транзит российского газа через Украину упал с 99 до 53 млн кубометров в сутки. Сейчас польский участок трубы используется в режиме реверса для прокачки российского газа в Польшу из Германии, хотя покупать газ за рубли Польша отказалась. Страна будет вынуждена искать газ в другом месте, ведь Германия тоже столкнулась с сокращением поставок газа из России и будет вынуждена экономить топливо для себя. В результате газ в ЕС стремительно дорожает, так как его не хватает, отмечают эксперты.

11 мая правительство России ввело блокирующие санкции против 31 компании из недружественных стран, в их число попали EuRoPol GAZ, а также ряд бывших «дочек» «Газпрома» в Европе, в том числе в Германии. Немецкие «дочки», владеющие долями в газохранилищах в Европе, также перестали получать газ из России.

На этом фоне 12 мая спотовые цены на газ в Европе выросли более чем на 20%, июньский фьючерс на самом ликвидном голландском газовом хабе TTF подорожал до $1245 за тысячу кубометров. Для Европы такой рост цен критичен — она сейчас активно закачивает газ в подземные хранилища, а его предложение на рынке не увеличивается. По мнению владельца компании Lombi Consulting s.r.o Романа Мацаева, цены на газ в Европе и дальше будут расти, если Украина и Россия не договорятся об использовании украинской ГТС в полном объеме.

Поставки газа через Украину в Европу 11–12 мая сократились примерно вполовину по сравнению с началом мая. Оператор украинской газотранспортной системы ОГТСУ объявил, что запрещает прием газа в систему через станцию «Сохрановка» в Луганской области, которая перешла под контроль российских военных. Перенести потоки газа на другой вход на станцию «Суджа» на украинской территории отказался «Газпром». В результате заявка на транзит газа через ГТС Украины 11 мая снизилась на 24,8%, до 72 млн кубометров. Заявка на 12 мая — еще на 27,5%, до 53,2 млн кубометров. 2 мая заявки составляли около 99 млн кубометров в сутки.

Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Глава Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач напоминает, что долгосрочного контракта на прокачку газа по газопроводу Ямал — Европа нет уже два года, но до введения контрсанкций компания могла бронировать посуточно эти мощности на аукционах при наличии спроса в Европе. Ранее ожидалось, что именно выкуп места в этой трубе позволит компенсировать выпадающие объемы поставок через Украину.

Санкции — это ответ на изъятие имущества «Газпрома» в Европе, которое осуществили Германия и Польша. Было бы странно продолжать выполнять договоры, подписанные с украденными компаниями, — считает Гривач.

Он добавил, что для поставок газа в Европу доступны газопроводы «Северный поток» (пиковая мощность 61,9 млрд кубометров, проектная — 55 млрд кубометров) и «Турецкий поток» (мощность двух ниток — 31,5 млрд кубометров), часть украинской ГТС. Также полностью готов к эксплуатации «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд кубометров в год, было бы желание его запустить.

Мацаев напоминает, что Украина не теряет доходы от уменьшения транзита вдвое — контракт на транспортировку 40 млрд кубометров. газа в год заключен на условиях «качай или плати». Но сокращение прокачки бьет по репутации украинской системы как надежного транзитера газа. Ранее даже активные боевые действия не являлись препятствием для поставок газа по этой трубе.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставки газа крупным европейским потребителям (кроме бывших сбытовых «дочек») продолжатся в полном объеме, поэтому повода для судебных исков к «Газпрому» о нарушении контрактов он не видит.

Газпром ограбили. Арестовали его сбытовые «дочки» и подземные хранилища. Он не обязан терпеть. Выход в пересчете нужных транзитных мощностей под выполнение твердых контрактных обязательств, которые сократились после того, как ряд стран отказались оплачивать газ в рублях, — считает Симонов

Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Он добавляет, что запрет на прокачку по газопроводу Ямал — Европа и сбытовым «дочкам» в Германии может оставить Польшу без российского газа, поставляемого по реверсу, а Германию — без того газа, которым она рассчитывала заполнить отобранные газовые хранилища, чтобы отапливать страну зимой. Для Германии выпадение таких объемов с рынка критично: при рекордных ценах на газ в $2000 за тыс кубометров закрывались ее заводы и электростанции.

Германия не может реализовать сейчас газовое эмбарго в отношении России, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Я многократно говорил об этом. Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы... Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму, их тоже пока нет, — цитирует министра РИА Новости.

По информации источников Bloomberg, 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке», в том числе рублевые, еще 14 просят необходимые для их открытия документы.