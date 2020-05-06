Еврокомиссия ожидает падения ВВП России на 5%

https://static.news.ru/photo/cb72dc3a-8f7f-11ea-96b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение ВВП РФ из-за пандемии коронавируса в текущем году составит 5%, что более чем в два раза выше 2,3-процентного спада 2015 года, который произошёл из-за снижения стоимости нефти и санкций, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В ЕК ожидают, что российская экономика возобновит рост в 2021 году. Он составит 1,5%, несмотря на возможность сохранения низких цен на нефть.

Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета страны в 2020 году составит почти 4% ВВП. По его словам, доходов ожидается на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось.