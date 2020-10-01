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Экономика

Евро вновь поднялся выше 92 рублей

13:48, 02 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс евро поднялся выше 92 рублей, закрепившись на отметке в 92,005 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

Традиционно вслед за европейской валютой выросла и валюта американская, отмечает Life. Так, в один момент доллар был зафиксирован на отметке в 78,51 рубля.

Это не самый рекордный рост бивалютной корзины по отношению к рублю за последнее время. Несколько дней назад евро пересёк отметку в 93 рубля, что стало самым большим значением с 2016 года.

Российская валюта сдаёт позиции под влиянием сразу нескольких факторов, считает специалист по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. Основные из них — падение цены на нефть марки Brent, слухи о второй волне коронавируса и выборы в США. Многие энергетические компании из-за этого сейчас не знают, как им заключать контракты на будущий год.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне новостей о заражении Трампа коронавирусом в США упали фьючерсы на биржах.

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