Евро вновь поднялся выше 92 рублей

https://static.news.ru/photo/e351bb8a-049d-11eb-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс евро поднялся выше 92 рублей, закрепившись на отметке в 92,005 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

Традиционно вслед за европейской валютой выросла и валюта американская, отмечает Life. Так, в один момент доллар был зафиксирован на отметке в 78,51 рубля.

Это не самый рекордный рост бивалютной корзины по отношению к рублю за последнее время. Несколько дней назад евро пересёк отметку в 93 рубля, что стало самым большим значением с 2016 года.

Российская валюта сдаёт позиции под влиянием сразу нескольких факторов, считает специалист по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. Основные из них — падение цены на нефть марки Brent, слухи о второй волне коронавируса и выборы в США. Многие энергетические компании из-за этого сейчас не знают, как им заключать контракты на будущий год.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне новостей о заражении Трампа коронавирусом в США упали фьючерсы на биржах.