https://static.news.ru/photo/4dc591d8-2cb0-11ea-a49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейская валюта подешевела на 3% к доллару США в 2019 году. По мнению экспертов, падение курса может продолжиться и в 2020 году.

Аналитик «БКС Премьер» Сергей Суворов в беседе с Gazeta.ru констатировал , что за 21 год существования евро так и не смог стать достойным конкурентом доллара. В качестве одной из причин такого положения дел Суворов называет присутствие в едином валютном пространстве Евросоюза стран с сильно различающимся уровнем экономического развития. Кроме того специалист вспомнил о сложившейся мировой практике выражать стоимость натуральных ресурсов в долларах, от чего государствам мира трудно отказаться «из инерционных соображений».

Руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман отметил, что евро всё таки удалось подорвать беспрецедентную монополию американских денег и состояться как глобальному явлению, однако и он признаёт, что полноценной заменой доллару европейская валюта не стала. Все опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что в 2020 году возможно дальнейшее снижение курса евро к доллару — до 5%.

Ранее NEWS.ru привёл прогнозы экспертов, согласно которым стоимость нефти в 2020 году не опустится ниже психологической отметки в $50 за баррель.