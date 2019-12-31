Европейская валюта подешевела на 3% к доллару США в 2019 году. По мнению экспертов, падение курса может продолжиться и в 2020 году.
Аналитик «БКС Премьер» Сергей Суворов в беседе с Gazeta.ru
Руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман отметил, что евро всё таки удалось подорвать беспрецедентную монополию американских денег и состояться как глобальному явлению, однако и он признаёт, что полноценной заменой доллару европейская валюта не стала. Все опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что в 2020 году возможно дальнейшее снижение курса евро к доллару — до 5%.
Ранее NEWS.ru привёл прогнозы экспертов, согласно которым стоимость нефти в 2020 году не опустится ниже психологической отметки в $50 за баррель.
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