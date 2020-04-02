Евро опустился ниже 83 рублей на МосБирже

https://static.news.ru/photo/53013120-758a-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс евро на торгах Московской биржи снизился до отметки в 82,96 рубля — на 1,1% к уровню закрытия на предыдущей сессии.

Об этом говорят данные торговой площадки на 11:41 мск.

Курс доллара торгуется на уровне 76,83 рубля — теряет 0,5%.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале торгов 3 апреля на Московской бирже курс рубля подрос к евро и начал умеренно снижаться к доллару.

Американская валюта с расчётами на «завтра» выросла на две копейки. Её курс после этого составил 77,27 рубля. В это же время курс евро упал до 83,46 рубля.