«Этого недостаточно»: дефицит бюджета Пенсионного фонда достигнет рекорда

Бюджетный дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) в будущем году возрастёт до максимума за пять лет, но будет покрыт его накоплениями, следует из проекта бюджета до 2023 года. Это позволит сэкономить 335 млрд руб. на трансферте фонду из госсредств. По мнению экспертов, в ближайшие годы бюджет ПФР сократят до 15–20%. При этом, полагают экономисты, все повышения пенсий покроют лишь рост инфляции, но не более того.

Трансферт из федерального бюджета ПФР в 2021 году составит 3,53 трлн руб. и сформирует 38% всех доходов фонда, следует из проекта бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передаёт РБК со ссылкой на свои источники. Проект будет вынесен на заседание правительства на этой неделе.

В июне, когда составлялась первая предварительная версия бюджета, будущий трансферт планировался на уровне 4,12 трлн руб., или 42,6% расходов. Однако впоследствии его удалось сократить за счёт двух факторов: перераспределения источников финансирования в пользу более активного использования собственных накоплений ПФР прежних лет и пересмотра прогноза доходов от взносов работодателей в большую сторону.

Также снизить размер трансферта из федерального бюджета по сравнению с изначально запланированным объёмом предполагается в 2022 и 2023 годах — до 3,86 и 4 трлн руб. соответственно против 4,3 трлн в каждый из двух годов.

Размер трансферта в нынешнем году пока окончательно не определён. На данный момент он запланирован в сумме 3,2 трлн руб., но может быть увеличен в связи с антикризисными мерами правительства.

Вместе с тем в пресс-службе Минтруда заверили, что «среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля».

В министерстве, ссылаясь на подготовленный проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, ТАСС сообщили, что «в соответствии с нормами закона индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%». Согласно данным Минтруда, в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату для 43 млн человек.

В ведомстве заявили, что «в 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн руб. На выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн руб., на осуществление ежемесячной денежной выплаты — 425 млрд руб.».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Растёт-растёт — да вырасти не может

В ближайшие год-три финансовое положение пенсионеров будет улучшаться за счёт роста внутреннего долга ПФР по отношению к бюджету, объясняет аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Относительно работающих граждан, у которых доходы станут сокращаться либо стагнировать, пенсионеры в среднем будут чувствовать себя лучше. Это связано с тем, что размер пенсии в России не связан с состоянием бюджета Пенсионного фонда.

Все проблемы, включая растущий дефицит, попросту откладываются на следующие поколения. Эту систему нельзя назвать продуманной, но в обозримом будущем кризиса в ней мы не ожидаем. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

Государство, по мнению Емельянова, давно смирилось с тем, что взносы с работающего населения не покрывают расходы на содержание пенсионеров, поэтому из года в год применяется формула, при которой накопленный дефицит и каждую следующую индексацию покрывают за счёт трансферта из федерального бюджета. Фактически (учитывая то, как формируется бюджет) чуть более половины размера пенсий финансируется за счёт взносов, а вторая половина — за счёт нефтяной ренты (примерно на 20%), а также косвенных налогов с населения (НДС и акцизы дают ещё 20%) плюс других непенсионных источников, говорит он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока спрос в стране подавлен из-за рецессии, инфляция вряд ли уйдёт выше 5%. Следовательно, индексация на 6,3%, обещанная Минтрудом, приведёт к росту реальных размеров трудовых пенсий. К 2025 году государство обещало довести средний размер выплат на одного пенсионера до 20 тысяч рублей. Это вполне реализуемая цель, учитывая, что количество получателей перестало расти благодаря росту пенсионного возраста, — сказал аналитик «Фридом Финанс».

Рост дефицита фонда для самих пенсионеров не означает ровным счётом ничего, убеждён эксперт. Они продолжат получать столько, сколько им обещано в рамках реформы. А вот остальное население может почувствовать на себе некоторые эффекты. В особенности это касается людей предпенсионного возраста и различного рода трудовых льготников. Благодаря отсрочке их выхода на пенсию остальные 40 млн успевших получат ту самую индексирующую прибавку.

Пока что ПФР анонсировал лишь повышение социальных пенсий на 2,6%, а страховых на 6,4%. Это, собственно, всего лишь уровень инфляции, замечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. И надо иметь в виду, что та инфляция, которую нам называет Росстат, имеет мало отношения к фактической инфляции, к наблюдаемой инфляции, которую россияне ощущают на своих кошельках. Росстат рассчитывает инфляцию по ограниченному перечню позиций, порядка 520 позиций товаров и услуг, это сравнительно немного, отмечает специалист.

Так вот, индексация по страховой пенсии на 6,3% — это фактически индексация на величину инфляции. От этого богаче россияне точно никак не станут. И Пенсионный фонд пока не предлагал каких-то глубинных реформ, которые могли бы свидетельствовать о том, что пенсии россиян могут быть повышены радикально. Примерно половина расходов Пенсионного фонда покрывается за счёт трансфертов из бюджета и лишь половина собственными средствами. Этого, естественно, недостаточно. Никаких других вариантов финансирования Пенсионного фонда пока озвучено не было. Поэтому, скорее всего, я рискну предположить, что речь идёт об очередной индексации примерно на величину инфляции, может быть, не 6%, может, добавят ещё немножечко, но всё равно кардинально это ситуацию не меняет. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Наконец, ранее правительство заявляло, что индексация будет проходить повышенными темпами — на уровне одной тысячи рублей в год. Такой рост страховых пенсий и обозначен в проекте бюджета, указывает руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Удивительно другое — почему социальные пенсии будут повышены на почти в три раза меньшую величину? Ведь социальные пенсии получают те, кто не смог в своё время заработать необходимые стаж и баллы для получения страховых пенсий. Среди «ущемлённых» будут и получатели социальных пенсий по инвалидности и по потере кормильца (дети). Инфляция по итогам 2020 года ожидается на уровне 4%, поэтому индексация их пенсий на 2,6% выглядит, мягко говоря, странной. Ведь они получают деньги на уровне прожиточного минимума. Евгений Биезбардис руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар» руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар»

Что же касается источника покрытия дефицита бюджета ПФР, то это вполне понятные объяснения, говорит эксперт. Во-первых, это переходящие остатки с прошлого года, что действительно является чисто технической историей. Во-вторых, можно ожидать увеличения зарплат, как и говорит Минэкономразвития, которое было отложено многими работодателями в 2020 году именно из-за коронакризиса. Стоит помнить, что огромную часть взносов уплачивают работодатели госсектора, в т. ч. с минимально возможных зарплат, увеличение которых и планируется, подчёркивает Биезбардис.