«Это не наша компетенция»: ЕК о проблемах компаний-импортёров в России

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что не отвечают за то, как европейские компании-импортёры будут оплачивать закупки в России после отключения российских банков от SWIFT в рамках западных санкций, цитирует ТАСС официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера. По его словам, этот вопрос не входит в компетенцию ЕК.

Мы не отвечаем за это, это не наша компетенция. Вам лучше обратиться к конкретным компаниям-импортёрам, чтобы узнать, как они будут оплачивать, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти организации смогут функционировать без ограничений.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что готовы добавить к списку ещё два банка. Первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс сообщил, что Сбербанк может быть отключён от SWIFT.

Международная система SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищённый обмен данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами. Она работает на основе сети SWIFTNet по принципу Интернета.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.