Если у вас нет налички, то вам её не потерять

Начиная с августа рост объёма наличных денег в обращении замедлился, а в ноябре произошёл небольшой возврат их в банки. Ожидается, что по мере дальнейшего возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличку постепенно приблизится к допандемийному уровню, однако этот процесс может быть существенно растянут во времени, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Банка России. По прогнозам опрошенных NEWS.ru экспертов, всплеск потребительской активности перед Новым годом будет более скромным, а далее многое зависит от темпов восстановления экономики, эффективности противопандемийных мер, динамики инфляции и действий монетарных властей.

Отсутствие жёстких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости. В результате значимого изменения динамики налички в обращении не наблюдалось, отметили представители регулятора.

Спрос на наличные деньги обычно возрастает в декабре, но может оказаться ниже, чем в предыдущие годы. Обычно основной рост объёма наличных денег в обращении в эти дни связан с тем, что банки увеличивают их запасы для пополнения касс и банкоматов в период новогодних праздников. В этом году уже сформированные запасы наличных денег в обращении могут снизить потребности населения в снятии дополнительных средств в этот период, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Как объясняют экономисты, сокращение объёма наличных денег в обращении может быть связано с несколькими факторами.

Во-первых, в связи со снижением доходов населения из-за сокращения объёмов бизнеса, перехода на дистанционную работу и ряда других причин уменьшилось поступление денежных средств. При этом необходимые расходы остались. В связи с этим на их покрытие граждане вынуждены тратить часть наличных, которые они снимали в связи с пандемией коронавируса начиная с марта месяца. При этом количество операций по снятию наличных немного сократилось, потому что многим гражданам просто больше нечего снимать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-вторых, начиная со второй половины ноября расходы граждан и бизнеса увеличились в связи с началом подготовки к новогодним праздникам. И на эти цели тоже проще тратить уже имеющие на руках наличные средства, чем безналичные деньги, которые, помимо прочего, могут ещё и приносить пассивный доход в виде процентов.

Кроме того, отмечает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, некоторые также возвращают деньги в банки, так как это может принести процентный доход, в отличие от наличных средств на руках. Этому также способствует отсутствие жёстких ограничительных мер, которые весной заставляли граждан снимать наличку со счетов и вкладов.

Ещё одним фактором является волатильность на валютном рынке и снижение стоимости рубля, вследствие чего некоторые граждане и представители бизнеса переводят свои свободные денежные средства из рублей, спрос на которые снижается, в валюту, деньги на покупку возвращаются в финансово-банковскую систему. Кроме того, волатильность на валютном рынке усиливает инфляционные ожидания, что тоже ведёт к ускорению трат населения и бизнеса во избежание потери денежных средств и снижения их покупательной способности. Максим Марков доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Надо понимать, что в денежном обращении особенно в этом году происходят различные изменения. С одной стороны, деньги уходят с банковских вкладов вследствие падения реальных доходов населения в условиях пандемии и уменьшения депозитных ставок во всех банках вслед за снижением ключевой ставки Центрального банка. Дополнительным поводом послужило грядущее введение налога на процентный доход по вкладам с депозитов свыше 1 млн руб. Куда уходят эти деньги? Часть в виде наличных рублей направляется на товарный рынок, люди тратят их на текущее потребление, поэтому вплоть до ноября объём наличных в обращении рос.

На фоне девальвации некоторые граждане сочли разумным вложиться в недвижимость по программе льготной ипотеки, увеличился спрос на автомобили. Продолжающееся обесценивание рубля побудило многих предпочесть валютные депозиты или наличную валюту. Недаром ввоз наличной иностранной валюты банками постоянно растёт. Наконец, немалая часть населения инвестирует в ценные бумаги. Число частных клиентов на Московской Бирже достигло 7 млн человек. Люди открывают индивидуальные инвестиционные счета, тем более что по ним даётся налоговая льгота, покупают акции, облигации. Единого рецепта поведения не существует, всё зависит от масштаба накоплений отдельных людей, степени снижения их доходов и жизненного уровня, перспектив с занятостью и прочего. Алла Дворецкая завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС

В целом, по прогнозам Дворецкой, всплеск потребительской активности перед Новым годом будет более скромным, а далее многое зависит от темпов восстановления экономики, эффективности противопандемийных мер, динамики инфляции и действий монетарных властей.

Предсказуемые вещи

И всё же сокращение объёма наличности в обращении было предсказуемым, уверен кандидат экономических наук и эксперт Национального центра финансовой грамотности при Минфине РФ Игорь Григорьянц. С начала года оборот увеличивался благодаря паническим настроениям в обществе, сформированным благодаря серии «инфоатак»: от закона «О налоге на вклады» до периодически появляющихся в Сети инфоблоков об уровне локдауна, напоминает специалист.

Население нашей страны, уже достаточно часто переживающее кризисные явления в социуме и экономике, практически на «генетическом уровне» имеет убеждение: «в случае сложной ситуации финансы должны быть рядом, в наличии». Да и финансово-экономические ситуации конца прошлого столетия, впрочем, как и кризис 2008-го, не добавили россиянам веры в кредитные институты. Поэтому неудивительно, что одной из характерных черт пандемии стала тенденция к увеличению наличности у рядового гражданина. Почему же ситуация резко изменилась в ноябре 2020 года? Игорь Григорьянц эксперт Национального центра финансовой грамотности, генеральный директор Высшей школы современного образования эксперт Национального центра финансовой грамотности, генеральный директор Высшей школы современного образования

Современный кризис довольно сильно отличается от всех предыдущих именно «цифровизацией», говорит эксперт. Значительный прирост покупок в интернет-магазинах, обусловленный не только переходом многих торговых организаций в мир «цифры», включая и мелкие, но и реально сложной эпидемиологической ситуацией, привёл к формированию интернет-шопинг-зависимости — привычки приобретать даже бытовые мелочи не в магазине «шаговой доступности», а заказывать всё через Сеть и пользоваться бесконтактной доставкой. Тем более что в стимулировании покупок именно через Интернет сейчас задействован мощный рекламный потенциал крупнейших коммерческих компаний.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также не стоит забывать о кешбэках и бонусах при оплате бытовых товаров или услуг по карте. Для многих из приятной неожиданности за время пандемии это превратилось в привычку, от которой так не хочется избавляться. Да и страх перед инфекцией и локдаунами начал проходить, население потихоньку привыкает жить в новой цифровой реальности. Всё это привело к необходимости держать определённую сумму на карте, таким образом, наличные стали возвращаться «из матраца» на счета.

Также в условиях снижения доходов и резкого сокращения горизонта планирования многие россияне обратили внимание на «вклады с возможностью снятия и пополнения с ежемесячной капитализацией процентов», когда деньги начинают приносить «видимый глазу» доход уже в течение месяца, а снять их можно в любой момент, что уменьшает страх от возникновения критических ситуаций, отмечает другой эксперт Национального центра финансовой грамотности при Минфине Елена Бобкова.

Конечно, в условиях мировой социально-экономической нестабильности многие вспоминают принцип «лучше один рубль плюс, чем 0 рублей». Часть денег возвращается в банки и путём приобретения гражданами иностранной валюты. Ведь в кризисное время уверенность в национальной валюте всегда падает, и желание сохранить свои сбережения толкает на формирование семейной валютной корзины.

В панике люди всегда снимали с депозитов свои накопления, так как в России высокий уровень недоверия к банковской системе. Под конец года россияне традиционно вкладывают сбережения, чтобы не проснуться в январе с «фантиками». Небольшие суммы в этом году население хранит в валюте — доллары, евро, фунты, иены. До сих пор наблюдается рост участников на валютных и фондовых биржах. Но это ненадолго! Уже с апреля торговать иностранными акциями смогут только квалифицированные инвесторы (имеющие профильный диплом или более 6 млн на счёту и опыт более года), таким образом правительство убирает с профплощадок начинающих трейдеров и поддерживает рынок российских акций. Ксения Аверс инвестор инвестор

Ну и самое традиционное и надёжное вложение в России — это недвижимость, напоминает Аверс. Темпы роста продаж впечатляют. Многие агентства отчитываются о многократном перевыполнении планов.