ЕС введёт второй пакет санкций против 70% российского банковского рынка

Евросоюз подготовил второй пакет санкций против России, который затронет 70% банковского рынка страны и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам очередного саммита ЕС, пишет ТАСС.

Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того Евросоюз запретит продажу всех самолётов и оборудования российским авиакомпаниям. Заводы Airbus находятся в ряде стран Европы, Китае, Индии и США. Окончательная сборка самолетов производится во французской Тулузе и немецком Гамбурге.

Также будет ограничен доступ России к передовым полупроводниковым технологиям.

Глава ЕК подчеркнула, что новые санкции ЕС помешают России перерабатывать и продавать нефть. А новые ограничения по визам сделают так, что у дипломатов и бизнесменов РФ больше не будет привилегированного доступа в Евросоюз.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что россияне почувствует эффект от санкций, которые принимаются Евросоюзом. Это произойдёт не сразу, но в среднесрочной перспективе.