ЕС продлит пошлины на сталь из России

Пошлины Евросоюза на импорт определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая, введённые в августе 2016 года, могут быть продлены ещё на пять лет. Об этом сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Накануне стало известно, что Еврокомиссия
Нынешние же пошлины, по словам собеседника агентства, остаются в силе до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решения в ходе оценки истечения срока действия. Она может заявить о продлении мер ещё на пять лет или же об их прекращении. В этом случае можно ожидать возмещения пошлин, собранных после 5 августа.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при введении пошлин были допущены многочисленные нарушения норм ВТО. В частности, до введения мер не была принята к рассмотрению информация, предоставленная российскими компаниями, нарушены правила установления демпинга и возникающего в связи с ним ущерба отрасли ЕС.