ЕС продлит пошлины на сталь из России

Пошлины Евросоюза на импорт определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая, введённые в августе 2016 года, могут быть продлены ещё на пять лет. Об этом сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия начинает так называемую оценку истечения срока действия пошлин, чтобы определить, как снятие этих мер повлияет на рынок Евросоюза. Это исследование должно закончиться в течение 15 месяцев. Поводом для оценки стал запрос европейской ассоциации в сфере стали Eurofer, поданный в мае 2021 года. Его авторы опасаются, что снятие пошлин может привести к возобновлению демпинга и ущербу для промышленности ЕС.

Нынешние же пошлины, по словам собеседника агентства, остаются в силе до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решения в ходе оценки истечения срока действия. Она может заявить о продлении мер ещё на пять лет или же об их прекращении. В этом случае можно ожидать возмещения пошлин, собранных после 5 августа.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при введении пошлин были допущены многочисленные нарушения норм ВТО. В частности, до введения мер не была принята к рассмотрению информация, предоставленная российскими компаниями, нарушены правила установления демпинга и возникающего в связи с ним ущерба отрасли ЕС.