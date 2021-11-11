ЕС продлил санкции против Турции за бурение в спорных водах в районе Кипра

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра. Ограничительные меры включают в себя замораживание активов физлиц и организаций, а также запрет на поездки в ЕС ответственных за несанкционированное бурение. Об этом сообщается в заявлении, распространённом внешнеполитической службой Евросоюза.

После оценки запретительных мер ЕС в ответ на нелегальную буровую деятельность Турции в восточной части Средиземного моря Совет Евросоюза принял решение продлить на один год санкции, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Турция решила предупредить «энергетический треугольник» в лице Греции, Израиля и Кипра о необходимости держаться подальше от спорных вод в Восточном Средиземноморье. Представителям стран была направлена дипломатическая нота в связи с их договорённостями о соединении электрических сетей подводным кабелем. Несмотря на стандартный для дипломатии характер подобного жеста, оппоненты Анкары восприняли его крайне остро.

Дипломатическая нота, в частности, была направлена посольствам Греции и Израиля, а также представительству ЕС. В ней говорится, что любые действия на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье не должны предприниматься без учёта турецкого мнения. Согласно оценкам Анкары, инфраструктурный проект израильтян, греков и греков-киприотов, который предусматривает масштабную прокладку подводного кабеля, затрагивает те воды, которые Турция считает частью своей юрисдикции.