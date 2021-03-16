Схватка за шельф: Израиль принял предупреждение Турции в штыки

Турция решила предупредить «энергетический треугольник» в лице Греции, Израиля и Кипра о необходимости держаться подальше от спорных вод в Восточном Средиземноморье. Представителям стран была направлена дипломатическая нота в связи с их недавними договорённостями о соединении электрических сетей подводным кабелем. Несмотря на стандартный для дипломатии характер подобного жеста, оппоненты Анкары восприняли его крайне остро.

Дипломатическая нота, в частности, была направлена посольствам Греции и Израиля, а также представительству ЕС. В ней говорится, что любые действия на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье не должны предприниматься без учёта турецкого мнения. Согласно оценкам Анкары, инфраструктурный проект израильтян, греков и греков-киприотов, который предусматривает масштабную прокладку подводного кабеля, затрагивает те воды, которые Турция считает частью своей юрисдикции. В направленном дипломатам предупреждении говорится, что в соответствии с международным правом для работ требуется предварительное исследование и разрешение со стороны Анкары, интересам которой противоречит проводимая «газовым треугольником» энергетическая политика.

Греция даже сейчас использует риторику, неуместную в контексте добрососедских отношений, — заявил, в свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. — Угрожая действиями, она создаёт препятствия для налаживания таких связей.

Министр посетовал, что Афины переводят стрелки с греко-турецких отношений в сторону взаимодействия по линии Турция — ЕС, а также Турция — США.

Повод для спора дало соглашение о соединении национальных электрических сетей Греции, Кипра и Израиля с помощью подводного кабеля, которое 8 марта подписали министры энергетики трёх государств. Как следует из заявленных параметров, он обещает стать одним из наиболее глубоких и длинных подводных электрических кабелей в мире. Такая магистраль предназначена для обеспечения энергетической безопасности каждой из стран «тройки» при условии использования чистых источников энергии.

Кабель обеспечит нам аварийную поддержку за счёт европейских электрических сетей. Что ещё более важно, это поможет нам значительно увеличить опору на солнечную энергию в соответствии с целями правительства, — пояснил изданию Al-Monitor министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц.

Интересно, что вместе с тем Израилю удалось достигнуть относительного понимания со своими средиземноморскими партнёрами и по другому вопросу в регионе. После многолетних усилий Штайниц договорился с кипрской коллегой Наташей Пилидис по поводу газового месторождения Афродита (Ишай), которое находится на пересечении границ двух государств (90% запасов — на кипрской стороне, 10% — на израильской). Урегулирование проблемы было напрямую делегировано частным компаниям, имеющим право на разработку местных богатств. Если им не удастся разрешить спор, то его отдадут в международный арбитраж.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Именно поэтому, как считают оппоненты Анкары, турецкая сторона беспокоится по поводу расстановки сил в Восточном Средиземноморье. Ранее она рассчитывала привлечь Израиль на свою сторону, разграничив с ним исключительные экономические зоны (ИЭЗ) в регионе в ущерб Никосии. Такие же усилия до сих пор предпринимаются и в направлении Египта, который до настоящего времени придерживался греческой позиции. Правда, в Каире отрицают, что с Анкарой есть подобные контакты.

Израильские СМИ в связи с этим считают , что бросая вызов Греции и Израилю, Турция, возможно, «готовит почву для усиления напряжённости» в отношениях со своими региональными и глобальными соперниками. Не исключено, что оппонентов Анкары встревожило заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сообщил , что Брюссель стремится обновить миграционную сделку с турецкими партнёрами и что именно это соглашение, в котором нуждаются все стороны, будет определять отношения между евроструктурами и властями республики. Это означает, что вне зависимости от развития ситуации в Восточном Средиземноморье ЕС будет налаживать прагматичное партнёрство с Турцией и избегать мер давления.