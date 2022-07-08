Европе предрекли девальвацию или разрушение на фоне курса евро ниже $1,01 Финансист Голубовский: страны Европы ждет девальвация или разрушение на фоне курса евро ниже $1,01

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Падение курса евро по отношению к доллару США ниже уровня $1,01 говорит не о спекуляциях, а о бездарной политике Европейского ЦБ при нынешней инфляции в ЕС, обогнавшей американскую, рассказал NEWS.ru аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Эксперт подчеркнул, что ситуация также объясняется энергетическим кризисом в ЕС на фоне санкций против России. Он добавил, что показатели могут упасть до $0,85. Собеседник не исключил в будущем девальвации или разрушения экономик части европейских стран.

Евро — объективно слабая валюта, она продолжит падать ниже паритета. Скорее всего, до 0,85. Абсолютно неадекватная политика ЕЦБ при нынешней инфляции, обогнавшей американскую. Причина очевидна — европейцы сами себе устроили энергетический кризис, введя санкции против РФ. Сказывается решение ЕЦБ реинвестировать средства от погашения облигаций кредитоспособных стран (Франции, Германии, Нидерландов) в облигации некредитоспособных стран (Италия, Испания, Португалия). ЕЦБ выбрал курс на монетизацию долга слабых экономик. Для любого разумного инвестора это знак того, что из этой темы надо бежать, — считает Голубовский.

По его словам, в Европе уже началась рецессия при высокой инфляции и падении промпроизводства, что является худшим вариантом, как это было в США в 1970-е годы. Выйти из ситуации крайне сложно, разве что резко поднять ключевую ставку, чтобы уровень доходности превышал уровень инфляции, добавил Голубовский.

Но это вызовет дефолт всей европериферии — Италии, Испании, Ирландии, Португалии. Посыпется больше половины еврозоны. Тут выбор: либо девальвация, либо разрушение. Люди, создавшие эту систему, естественно, выберут девальвацию. Для РФ, в принципе, это ничего не значит. Могли бы закупать дешевле технологии из Европы, будь у нас полноценная торговля с Европой, станки, компоненты, товары, хотя сейчас налаживается параллельный импорт. Отношения с ЕС будут охлаждаться вплоть до полного разрыва, — рассказал Голубовский.

Он добавил, что «небольшое потепление» в отношениях между Европой и Россией может наступить осенью, перед зимой, но конфронтация — долгосрочный тренд на разрушение экономических связей.

Евро продолжает демонстрировать ослабление к доллару, свидетельствуют данные Московской Биржи. В ходе торгов утром 8 июля курс европейской валюты опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. Эксперты считают, что давление на евро оказывают опасения вокруг сложной экономической ситуации в регионе из-за энергетического кризиса и ожиданий повышения ставок Европейским центральным банком на июльском заседании.