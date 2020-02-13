https://static.news.ru/photo/7ecb6c82-4e55-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Фото: PJSC Lukoil/Instagram.com/Global Look Press

Проект разработки нефтяного месторождения в Астраханской области забуксовал. Подрядчики ЛУКОЙЛа заявили, что поставки деталей из Китая могут прерваться из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

По информации пресс-службы астраханского губернатора, о рисках для проекта доложили главе региона Игорю Бабушкину и президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Подрядчики добавили, что начали переговоры с европейскими поставщиками, чтобы заменить комплектующие из КНР.

Объекты на месторождении имени Грайфера строят около 1,2 тысячи человек. Оборудование собирают на заводах Астраханской области — буровой комплекс укомплектован деталями на 90%.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года ЛУКОЙЛ запросил право на разработку ещё трёх участков на шельфе Каспийского моря. Минприроды России обрабатывает запрос компании.