Проект разработки нефтяного месторождения в Астраханской области забуксовал. Подрядчики ЛУКОЙЛа заявили, что поставки деталей из Китая могут прерваться из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
По информации пресс-службы астраханского губернатора, о рисках для проекта доложили главе региона Игорю Бабушкину и президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Подрядчики добавили, что начали переговоры с европейскими поставщиками, чтобы заменить комплектующие из КНР.
Объекты на месторождении имени Грайфера строят около 1,2 тысячи человек. Оборудование собирают на заводах Астраханской области — буровой комплекс укомплектован деталями на 90%.
Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года ЛУКОЙЛ запросил право на разработку ещё трёх участков на шельфе Каспийского моря. Минприроды России обрабатывает запрос компании.
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