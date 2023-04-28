Энергоэксперт рассказал о попытках «загнать российскую нефть под санкции» Энергоэксперт Юшков: США попытаются «загнать всю российскую нефть под санкции»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США предпринимают попытки «загнать всю российскую нефть под санкции» и потолок цен за счет увеличения тарифов на транзит сырья через нефтепровод «Дружба», проходящий через Украину, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В беседе с НСН он отметил, что Россия при таких ограничениях будет вынуждена перевести все объемы экспорта на морской транспорт.

Это постепенное давление на Россию, США подталкивают Украину к повышению стоимости тарифов, чтобы страны перестали покупать российскую нефть по трубе. <...> США пытаются всю российскую нефть загнать под санкции, потому что на трубопроводные поставки потолок цен не применяется. Им выгодно через Украину вытолкнуть всю российскую нефть на морской транспорт, — уточнил эксперт.

По словам Юшкова, в таком случае Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия будут вынуждены отказаться от российской нефти, а Россия потеряет деньги. При этом Киев также лишится части доходов при отказе этих стран от российского сырья. Эксперт отметил, что речь идет о сотнях миллиардов долларов с продаж, с которых также зарабатывает государство. Он уточнил, что на данный момент поставки в Европу ведутся только по трубопроводу.

Юшков добавил, что Киев таким способом хочет надавить на Венгрию, которая сильнее всего пострадает от отказа от российской нефти. Он объяснил, что два государства конфликтуют, так как Венгрия периодически блокирует антироссийские санкции.

Венгрия открыто говорит, что не пустит Украину в Евросоюз, пока там не будут учитывать интересы этнических венгров и так далее. В конечном итоге поставки могут быть остановлены, потому что венгры сочтут, что слишком дорого, — заключил эксперт.

Юшков ранее заявил, что в России ожидается снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов. По его словам, при этом показатели переработки сырья сохранятся. Кроме того, российская нефть остается востребованна не только на внутреннем, но и на мировом рынке.