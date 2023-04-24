Энергоэксперт предрек России лидерство в сфере мирного атома Энергоэксперт Анпилогов предрек России лидерство на рынке строительства ядерных реакторов

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Россия в будущем станет лидером на рынке атомной энергетики, обогнав западных конкурентов, рассказал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, во взаимодействии с Россией заинтересованы как страны с уже работающими АЭС, так и те, кто только планирует строительство ядерных энергообъектов.

Как пояснил эксперт, если странам Восточной Европы необходимо сотрудничать с Росатомом, так как некоторые их энергоблоки созданы еще по советским проектам, то США и Западная Европа не смогут обойтись без российских мощностей по разделению изотопов урана.

РФ сейчас обеспечивает мир около 40% товара. В случае запрета на такого рода деятельность мировая атомная энергетика может очень быстро столкнуться с недостатком реакторного урана — того, который обогащен до 3-4% концентрации изотопа «Уран-235». На нем работает подавляющее большинство АЭС, — пояснил Анпиголов.

Попытки Запада санкционно ограничить доступ России на рынок атомной энергетики не приведут к сколько-нибудь значительным результатам, считает аналитик.

Страны ЕС по политическим соображениям станут выбирать западные компании атомной промышленности для возведения АЭС: начнут сотрудничать с американской Westinghouse, японской Toshiba, французской EDF. Росатом же станет номером один на рынках развивающихся стран Азии, Латинской Америки в силу двух экономических причин: дешевизны, конкурентоспособности, — выразил уверенность эксперт.

Аналитик также указал на отсутствие у западных компаний перспектив навязать новым странам контракты на строительство АЭС. Все дело в кабальных условиях, предлагаемых фирмами из США, поэтому развивающиеся страны предпочитают сотрудничать с Россией.

Ранее Алексей Анпилогов объяснил, почему США вспомнили о своих «секретных» технологиях на ЗАЭС только год спустя после перехода станции под контроль РФ.