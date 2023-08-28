Энергоэксперт назвала причину нехватки бензина Энергоэксперт Бунина: нехватка бензина произошла из-за долгой логистики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу в некоторых регионах стали наблюдаться проблемы с поставками дизельного топлива и бензина. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, комментируя ситуацию РИАМО, отметила, что нехватка бензина связана с долгой логистикой и дисбалансом оптовых и розничных цен. Она уточнила, что в Краснодарском крае из-за этого были закрыты некоторые станции.

Однако топлива на НПЗ хватает, перебои происходят из-за долгой логистики. Также ряд независимых операторов перестают закупать бензин из-за дисбаланса оптовых и розничных цен, — пояснила эксперт.

По словам Буниной, стоимость бензина на автомобильных заправочных станциях (АЗС) может подняться еще на несколько процентов. Рост цен эксперт объяснила колебаниями на товарно-сырьевой бирже.

Рост цен на бензин был отмечен в 82 субъектах РФ. Нынешний повышение цен обусловлено колебаниями на товарно-сырьевой бирже, — уточнила Бунина.

Коммерческий директор сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев ранее заявил, что разрыв цен на внешнем и внутреннем рынках может привести к дефициту бензина в России. По его словам, без экстренных мер со стороны правительства независимые автозаправочные станции могут прекратить свое существование, так как им не хватит топлива.