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Эксперты отрасли оценили шансы России завершить работы по строительству трубопровода «Северный поток-2» без привлечения к проекту швейцарского подрядчика Allseas .

По мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, шанс на возвращение швейцарцев в проект ещё не потерян, а способные выполнять столь сложные работы суда есть только у них и итальянской Saipem, фактически завершившей свои обязательства в рамках строительства. Но принадлежащее «Газпром флоту» судно «Академик Черский» может достроить небольшой оставшийся отрезок трубы, пишут «Известия».

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил при этом, что российские трубоукладчики менее эффективны, так как уязвимы во время сложной штормовой обстановки.

Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений, — сказал Пасечник.

Эксперты сошлись во мнении, что ситуация не безвыходная, даже с учётом того, что «Академик Черский» пока находится в порту Находки и будет добираться до Балтики полтора-два месяца, что приведёт к задержке строительства, но не принесёт серьёзных последствий.

Как писал NEWS.ru ранее, «Газпром» объявил тендер на выполнение работ по дооснащению сварочным оборудованием судна «Академик Черский» в рамках подготовки к дообустройству Киринского и Южно-Киринского месторождений на шельфе Сахалина. С «Академиком Черским» связывают надежды на достройку газопровода «Северный поток — 2» после того, как швейцарская Allseas свернула работы, испугавшись американских санкций.