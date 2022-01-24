Энергетик рассказал, в каком случае Европа останется без российского газа

Европа останется без российского газа в случае таких санкций со стороны Запада, из-за которых страны потеряют возможность сотрудничать с «Газпромом», сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков «Народным Новостям». Сейчас Россия поставляет в Европу более половины общего объёма газа, отметил он.

Сбой газоснабжения может произойти только в одном случае: если европейцы и американцы введут такие санкции, что они сами не смогут взаимодействовать с «Газпромом». То есть, если они не будут перечислять деньги «Газпрому», естественно поставки прекратятся. Европейцы и американцы размышляют: а давайте отключим РФ от межбанковской системы SWIFT. «Газпром» работает через российские банки. Тогда европейские потребители не смогут платить. Они что, будут миллиарды долларов в чемоданах возить? — сказал Юшков.

Он добавил, что в связи с этим увлекаться санкциями опасно для европейцев. Также, по словам Юшкова, если Россия сократит поставки газа в Европу на объём, который получает Великобритания, это приведёт к катастрофе — тем более в отопительный сезон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал примером фейковой истерии публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций. Он подчеркнул, что Россия даже в самые нелёгкие моменты отношений с Западом «была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы» и безупречно выполняла контрактные обязательства.