Энергетик объяснил слова Новака о запрете поставок нефти из-за потолка цен Энергетик Юшков: запрет России на поставки нефти будет касаться морских перевозок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление вице-премьера России Александра Новака о запрете поставок нефти ряду стран после введения ЕС потолка цен следует оценивать с учетом того, о каких именно государствах идет речь, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, часть стран, поддержавших ограничение, по ряду причин вообще не покупают российскую нефть.

Важно понимать, о каких странах мы говорим. Это государства, официально присоединившиеся к потолку цен, — G7, ЕС, Норвегия — сама страна-экспортер. Но эти страны либо не покупают российскую нефть, ввели запрет или вообще ее не берут, например, Австралия, Канада. Остальные фактически ввели запрет на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом. США ввели полное эмбарго 1 апреля. Поэтому кто там будет покупать? — сказал эксперт.

Он отметил, что если потолок применяется против морских перевозок исключительно, то это не является запретом вообще покупать нефть у России по любой цене. В этом случае речь идет о запрете на перевозку нефти по цене выше потолка, запрете на страхование таких перевозок.

Что касается ответных мер, то пока неясно, запрет России будет также затрагивать только поставки по морю или по нефтепроводам тоже, добавил Юшков. Он подчеркнул, что это важно, так как ЕС, несмотря на санкции, разрешил в любых объемах покупать нефть у РФ по нефтепроводам, и это делают Германия, Польша, Сербия и другие страны.

Думаю, эту возможность мы оставим, поскольку как минимум возникнут огромные проблемы у сербов, а мы этого не хотим. Поэтому, думаю, наши ответные меры тоже коснутся морских перевозок, станут публичными, но не будут мешать бизнесу. Просто нужно ответку дать, а то уже говорят, что Россия смирилась, согласилась поставлять при потолке цен, — заключил эксперт.

Ранее Новак заявил, что Москва в ответ на потолок цен намерена запретить поставки нефти в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдения этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.