Отказу США помогать Европе с поставками газа нашли объяснение Энергетик Митрахович: открывшиеся в США заводы ориентировались на азиатский рынок

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Станок-качалка

В настоящее время американская промышленность не может увеличить добычу нефти, она растет, но не так быстро, как ожидалось из-за зеленой повестки президента США Джо Байдена, а чтобы поставить газ в Европу, потребуется время, рассказал в беседе с NEWS.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он объяснил, что отказ США помочь Европе с увеличением поставок нефти и газа связан с тем, что уже открывшиеся заводы в первую очередь ориентировались на азиатский рынок.

Масштабного притока нефти и газа из Америки в Европу в тех объемах, чтобы закрыть российские поставки, не получится. Однако через несколько лет будет другая ситуация, будет новый инвестиционный цикл, появятся новые предприятия в США, но на это требуется время, — сказал Митрахович.

Ранее Митрахович посоветовал европейцам резко сократить потребление энергетических ресурсов, чтобы пережить предстоящую зиму. По мнению энергетика, европейские потребители еще несколько лет могут испытывать газовый кризис, потому что быстро найти альтернативу российскому сырью не получится.