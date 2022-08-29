«Прям не жалея»: европейцам напомнили о единственном способе пережить зиму Энергетик Митрахович дал совет европейцам, как пережить зиму

Фото: shutterstock

Европейские потребители еще несколько лет могут испытывать газовой кризис, потому что быстро найти альтернативу российскому сырью не получится, рассказал в беседе с NEWS.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, к 2025 году будет новый инвестиционный цикл в Америке, в частности появится новый СПГ в США и Катаре, но чтобы пережить сразу несколько зим, европейцам придется резко сокращать потребление энергетических ресурсов.

К 2025 году проблемы с газом в Европе будут решены, но с потерей части промышленности, за счет частичной деиндустиализации, стрессового снижения качества жизни. Быстро проблемы не решить. Вся интрига состоит в ближайшие два-три года, будет ли стресс в Европе достаточно серьезным, чтобы вынудить европейцев и их руководителей поменять свою линию поведения в отношении России, по отношению к украинскому вопросу, — сказал Митрахович.

Эксперт отметил, что ежедневного приходят новости о сокращении потребления газа в Европе, закрытии производства, высоких ценах на электричество. В этой связи европейцам ничего не остается как продолжать сокращать потребление энергоресурсов.

Европе нужно дальше резко сокращать потребление, если они не хотят договариваться с Россией. Прям не жалея сокращать выработку тех или иных видов товаров на энергоемких предприятиях. Другого пути нет. И, конечно, в области коммунальных услуг вводить ограничения. Конец августа далеко не самый тяжелый месяц в году. Жара спала в Европе, холодов близко нет, но по мере приближения зимы ситуация будет сложнее, — подытожил Митрахович.

Ранее сообщалось, что британская компания Shell может лишиться долгосрочного контракта на 1 млн тонн газа в год с «Сахалином-2». Новый оператор проекта начал прекращать поставки тем, кто не перезаключил контракты на прежних условиях.