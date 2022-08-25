Shell может лишиться долгосрочного контракта с «Сахалином-2»

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Британская компания Shell может лишиться долгосрочного контракта на 1 млн тонн газа в год с «Сахалином-2». Новый оператор проекта начал прекращать поставки тем, кто не перезаключил контракты на прежних условиях, пишет «Коммерсант».

Shell, скорее всего, не будет подписывать соглашение с российским оператором, так как уже объявила о выходе из проекта. Российский оператор — «Сахалинская энергия» уже отменила поставки газа одному клиенту из Северной Азии из-за задержки с подписанием контракта. Британская компания о своём выходе из проекта заявила ещё в феврале.

По итогам I квартала Shell списала балансовую стоимость своей доли в размере $1,6 млрд. Долгосрочный контракт компании был подписан до 2028 года. Эксперты считают, что теперь она будет тянуть время, пока российская сторона сама не расторгнет этот контракт. Затем Shell подаст иск о возмещении убытков, исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому контракту и его спотовой разницей.

Японские JERA и Tokyo Gas, которые получают по 2 млн и 1,1 млн тонн газа в год, уже переподписали контракты с «Сахалинской энергией», ожидается, что остальные японские компании поступят так же.

Ещё одни крупные покупатели — южнокорейская Kogas (1,5 млн тонн в год) и тайваньская CPC (0,75 млн тонн), скорее всего, также согласятся подписать контракты с новым оператором. Это позволит им сохранить низкую цену СПГ благодаря нефтяной привязке в формуле долгосрочного контракта.

Ранее оператор завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» разрешил своим покупателям платить за СПГ в другой валюте, в том числе в рублях. Это связано с введенными против России санкциями, в результате чего с оплатой в долларах могут возникнуть проблемы.