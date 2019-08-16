https://static.news.ru/photo/e14588a0-c09a-11e9-855f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель зауральского союза промышленников Сергей Муратов рассказал, что в Кургане планируют открыть производство автобусов, работающих на электрических генераторах.

Кроме того, планируются ещё два проекта: производство и хранение сжатого газа и производство электрических опор для РЖД. Эту информацию Муратов озвучил на совещании в участием первого вице-премьера России Антона Силуанова, передаёт URA .

Отмечается, что «Роснано» и НПО «Курганприбор» готовы профинансировать проекты на 50 и 20% соответственно, но ещё 30% планировалось привлечь с помощью коммерческого кредитования, что ставило реализацию проектов под сомнение. Вице-премьер предположил, что помочь может Фонд развития промышленности. Кроме того, в настоящий момент правительство Зауралья и Минфин РФ разрабатывают программу ускоренного социально-экономического развития региона, которая тоже сможет предложить ряд решений по реализации курганских проектов.

Как писал News.ru ранее, прирост промышленного производства в России в январе — июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.