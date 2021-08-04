Экспорт вакцин из России вырос почти в 32 раза за год

С января 2021 года Россия экспортировала около 160 тонн вакцин на $303,6 млн. Это в 32 раза больше, чем в 2020, и почти вдвое больше, чем с 2018 года. География поставок соответствует официальным заявлениям стран по закупке «Спутника V», пишет РБК.



По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») с января по май 2021 года в другие страны было экспортировано 159 тонн фармацевтической продукции на $303,6 млн. Для сравнения, с 2018 по 2020-й год Россия экспортировала 468,3 т медицинских препаратов стоимостью $182,1 млн. Таким образом, с начала 2021 года стоимость российских экспортных поставок выросла в 31,8 раза.

Как уточнили в Министерстве промышленности и торговли, под кодом 3002200009, известным как основной «вакцинный» код, идёт в том числе и экспорт вакцин от коронавируса, и рост объёмов экспорта продукции под этим кодом связан прежде всего с поставками антиковидных вакцин. Однако какую именно долю в общем экспорте занимают вакцины от коронавируса, там не уточнили.



Как следует из данных ФТС, в 2021 году основными экспортными партнёрами России были Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия и Республика Конго — на них пришлось 85,8% всех поставок с начала года. Столь масштабный экспорт совпадает с сообщениями о заключении договоров на поставку или вакцинации «Спутником V» в этих странах.

Так, Аргентина договорилась о поставках 20 млн доз российской вакцины в конце 2020 года и получила все виды вакцин за первые пять месяцев 2021 года. Однако впоследствии стало известно, что страна столкнулась с недопоставками 5,5 млн первых доз и 13,1 млн вторых. Чиновники уверяют, что ситуация будет разрешена.

Правительство Казахстана заказало 10,28 млн доз, ещё по 2 млн доз заказали Венгрия и Сербия. Мексика заявляла, что рассматривает покупку 24 млн доз, Индия договорилась о 36 млн доз. А в январе 2021 года был подписан контракт на поставку 170 тыс. доз «Спутник V» в Белоруссию: с начала года страна ввезла из России «прочих» вакцин на $16,1 млн по сравнению лишь с $0,3 млн за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, по состоянию на 29 июня двумя компонентами российской вакцины привились по меньшей мере 81 тыс. граждан ОАЭ. Боливия в конце 2020 года сделала предзаказ на 5,2 млн доз «Спутника», но, как сообщал BBC, к 30 июня получено было только 745 тыс. доз, ещё 525 тыс. доставили в двадцатых числах июля.

Стоимость вакцины от COVID-19, отправленной за рубеж, по имеющимся данным определить невозможно, но из публичных сообщений и документов закупки следует, что стоимость вакцины разнится. Член верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Русый заявлял, что стоимость двух доз вакцины «Спутник V» обходится государству в $40, Казахстан закупает её по $26. По $19,90 ($9,95 за один компонент) закупали вакцину Венгрия и Словакия, а пилотные поставки вакцины в Индию обошлись в $13,58 за дозу.

Ранее сообщалось, что максимальная цена на два компонента вакцины «Спутник V» составит 1942 рубля. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Незадолго до этого в Twitter-аккаунте для продвижения российского препарата появилось сообщение, что цена «Спутника V» будет ниже, чем продукция конкурирующих западных производителей. Там сообщили, что объявленная цена вакцины Pfizer в $19,5 (1424,8 рубля по курсу на 11 декабря) и Moderna в $25–37 (1826,7–2703,5 рубля) означает, что они будут стоить вдвое выше, поскольку требуют две дозы на человека. В это сравнение почему-то не попала вакцина от AstraZeneca, производители которой заявляли, что установят цену на него на уровне $4–5. Однако и эффективность этого препарата ниже, чем у других западных аналогов.