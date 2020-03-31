https://static.news.ru/photo/ff42fd6e-738d-11ea-9ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспорт из стран ЕАЭС гречки, ржи, риса, семян подсолнечника и ряда других продуктов теперь под запретом. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Принято решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в списке продуктов репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дроблёные и недроблёные соевые бобы и семена подсолнечника.

В ЕЭК считают, что эта мера позволит избежать дефицита в случае обострения санитарно-эпидемиологической обстановки. Запрет будет действовать до 30 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.