Экспорт российской сельхозпродукции резко вырос

Экспорт продукции агропромышленного сектора российской экономики резко вырос в годовом выражении. По состоянию на 15 августа, его показатели достигли отметки в $18,645 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Отмечается, что вывоз из страны зерновых за отчётный период
Остальные отрасли сельского хозяйства показали меньшие цифры роста. Так, экспорт рыбы и морепродуктов вырос только на 7%, cоставив $3,165 млрд, а объёмы поставок товаров пищевой и перерабатывающей промышленности увеличились на 6% (до $2,514 млрд).
Основными покупателями российской сельхозпродукции стали страны Евросоюза и Китай, на их долю пришлось по 11,7%, а также Турцию (12%). Следом за ними расположились: Южная Корея (7,6%), Казахстан (6,3%), Египет (4,7%), Белоруссия (4,3%), Украина (2,7%), Узбекистан (2,3%) и Норвегия (1,8%).
Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 августа, экспорт российского агропрома достиг отметки в $17,758 млрд, поднявшись в годовом выражении на 15%. При этом рост зерновых составил 13% и добрался до $4,981 млрд.