Экспорт российской сельхозпродукции резко вырос

Экспорт продукции агропромышленного сектора российской экономики резко вырос в годовом выражении. По состоянию на 15 августа, его показатели достигли отметки в $18,645 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Отмечается, что вывоз из страны зерновых за отчётный период повысился на 16%, до $5,351 млрд. В свою очередь, экспорт масложировой отрасли показал наибольший прирост (40%) и достиг отметки в $4,218 млрд, а поставки мясной и молочной продукции увеличился на четверть (25%), до $854 млн.

Остальные отрасли сельского хозяйства показали меньшие цифры роста. Так, экспорт рыбы и морепродуктов вырос только на 7%, cоставив $3,165 млрд, а объёмы поставок товаров пищевой и перерабатывающей промышленности увеличились на 6% (до $2,514 млрд).

Основными покупателями российской сельхозпродукции стали страны Евросоюза и Китай, на их долю пришлось по 11,7%, а также Турцию (12%). Следом за ними расположились: Южная Корея (7,6%), Казахстан (6,3%), Египет (4,7%), Белоруссия (4,3%), Украина (2,7%), Узбекистан (2,3%) и Норвегия (1,8%).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 августа, экспорт российского агропрома достиг отметки в $17,758 млрд, поднявшись в годовом выражении на 15%. При этом рост зерновых составил 13% и добрался до $4,981 млрд.