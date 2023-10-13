Экспорт мороженой рыбы из России в Китай может вырасти до 1 млн тонн

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Россия может удвоить экспорт мороженой рыбы в Китай до 1 млн тонн в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Дмитрия Краснова. По его словам, в 2022 году в Китай поставили всего 500 тонн мороженой рыбы из-за коронавирусных ограничений. Их отмена позволяет нарастить поставки.

Сейчас эти поставки на китайский рынок значительно выросли. Для сравнения: с начала этого года по сегодняшний день мы уже поставили [в Китай] более 700 тысяч тонн, — рассказал Краснов.

При этом глава ФГБУ «Агрокомплекс» подчеркнул, что наращивание экспорта связано с возросшим интересом Китая к российской продукции. Пекин остается основным импортером свежезамороженной рыбы, ракообразных и других видов морепродуктов.

Для нас Китай является важнейшим рынком. И таким он и останется, — подытожил он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Всего в список вошли 43 группы компаний. Речь идет о компаниях, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, зернового хозяйства и других.