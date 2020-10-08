Эксперты усомнились, что в столице есть до 50% теневых ритуальных компаний

Не менее половины от общего объёма на крупнейшем похоронном рынке России — в Москве — составляют теневые компании и фирмы. Об этом СМИ заявили представители официальной отрасли. Теневики не платят налогов государству, завышают цены на ритуальные услуги, некачественно осуществляют захоронения и саму организацию похоронного процесса выстраивают из рук вон плохо, но хуже того — такие компании работают без «нормальных» договоров, утверждают «официалы» загробной отрасли.

Как объяснил в интервью РБК директор главного оператора всех московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артём Екимов, теневой ритуальный рынок столицы, где проживает и трудится 10% жителей страны, складывается из четырёх базовых сегментов: рынок агентских услуг, рынок услуг кладбищ, рынок услуг крематориев и рынок услуг благоустройства на месте захоронений, включая установку надмогильных сооружений.

Кроме самого ГБУ «Ритуал», которое занимает около 30% московского заупокойного рынка, действует ещё порядка 300 участников, «но это только те, кто зарегистрирован в какой-либо организационно-правовой форме», проинформировал Екимов.

В свою очередь руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о том, что доля теневых фирм и компаний разнится в зависимости от сегмента похоронного рынка, но она может достигать и 90%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем председатель Профсоюза работников сферы ритуальных услуг Москвы Антон Авдеев в интервью NEWS.ru усомнился в статистике ГБУ «Ритуал». Дело в том, что в столице, например, при кремации и при любом захоронении на кладбище, всегда предоставляются квитанции на услуги (на гроб и гробовые принадлежности как минимум), и все эти бумаги так или иначе попадают в ГБУ «Ритуал», который на 100% в этом смысле контролирует потоки информации.

Если это так, то я удивлён, почему они не передают эти сведения в правоохранительные органы. Ведь если это несуществующие бланки или организации — то это поле для работы правоохранителей. Антон Авдеев председатель Профсоюза работников сферы ритуальных услуг Москвы председатель Профсоюза работников сферы ритуальных услуг Москвы

По мнению председателя Профсоюза работников сферы ритуальных услуг Москвы, рост теневого рынка свидетельствует о том, что платёжеспособность населения в последнее время резко снизилась.

У людей нет по 150 тысяч, чтобы платить за официальные услуги. Но в любом случае всё, что доходит сегодня до кладбища, — всё находится по чутким контролем государственно-бюджетного сектора, — сказал Авдеев.

С последним утверждением, правда, готов поспорить собеседник NEWS.ru — президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш. Он полагает, что сегодня ритуальная сфера государством полностью заброшена и отдана в ведения муниципалитетов, элементарно не имеющих денег для полноценного обеспечения и администрирования заупокойного рынка.

Похоронным аспектом не занимается ни одно министерство, ни одно федеральное агентство. Это серьёзное упущение. Павел Кодыш президент Союза похоронных организаций и крематориев России президент Союза похоронных организаций и крематориев России

Отличительными признаками «неофициалов», по объяснениям эксперта, являются подозрительно заниженные стоимости мест погребения, обводнённые могилы, отдалённости от Москвы мест захоронения усопших, «некрасивый» процесс погребения (отсутствие декоративных лапников, тканевых драпировок могильной ямы и пр.).

По последним данным, в Москве во время коронавирусной пандемии вырос спрос на кремацию — количество таких услуг увеличилось на 38%. Связано это, по словам Павла Кодыша, с высокой потенциальной опасностью заразиться COVID-19. При стандартном соотношении происходит 54% кремаций к 46–47% захоронений в землю, однако после пандемии оно составляет 70–72% кремаций и 28–30% захоронений.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России привёл любопытную сравнительную статистику: если в США в настоящее время существует порядка 280 крематориев, в Германии — 171, то в России — всего 20.