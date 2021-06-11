Эксперты связали судьбу рубля с пресс-конференцией Набиуллиной

https://static.news.ru/photo/3b2ec70e-caae-11eb-85c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видение главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной текущей ситуации в экономике окажет влияние на дальнейшую динамику рубля. Об этом сообщают эксперты ФБА «Экономика сегодня».

По их мнению, инвесторы будут внимательно следить за тем, что скажет глава Центробанка в ходе пресс-конференции 11 июня.

Как стало известно, Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5%, оправдав ожидания участников рынка. При этом на фоне резкого роста цен в России многие допускали её увеличение до 0,75%.

По итогам торгов 10 июня курс американской валюты упал на 0,74%, до 71,77 рубля за единицу. Как отмечают эксперты, отечественной валюте удалось закрепиться ниже уровня в 72 рубля за доллар на фоне общей слабости доллара после публикации данных по инфляции в США.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков выступил с прогнозом, что Банк России в июне увеличит ключевую ставку на 0,25%, до 5,25% годовых, а на одном из следующих заседаний повысит ещё на 0,25%, до 5,5% годовых, и это станет пределом её роста.