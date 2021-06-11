Эксперты связали судьбу рубля с пресс-конференцией Набиуллиной

Видение главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной текущей ситуации в экономике окажет влияние на дальнейшую динамику рубля. Об этом сообщают эксперты ФБА «Экономика сегодня».
По их мнению, инвесторы будут внимательно
Как стало известно, Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5%, оправдав ожидания участников рынка. При этом на фоне резкого роста цен в России многие допускали её увеличение до 0,75%.
По итогам торгов 10 июня курс американской валюты упал на 0,74%, до 71,77 рубля за единицу. Как отмечают эксперты, отечественной валюте удалось закрепиться ниже уровня в 72 рубля за доллар на фоне общей слабости доллара после публикации данных по инфляции в США.
Ранее глава Росбанка Илья Поляков выступил с прогнозом, что Банк России в июне увеличит ключевую ставку на 0,25%, до 5,25% годовых, а на одном из следующих заседаний повысит ещё на 0,25%, до 5,5% годовых, и это станет пределом её роста.