Банкир назвал предел роста ключевой ставки ЦБ

https://static.news.ru/photo/8c145184-89a5-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июне Банк России увеличит ключевую ставку на 0,25% до 5,25% годовых, а на одном из следующих заседаний повысит ещё на 0,25%, до 5,5% годовых, и это станет пределом её роста. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал глава Росбанка Илья Поляков.

В минувший четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала РИА Новости о том, что на заседании совета директоров, которое состоится 11 июня, будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позднее зампред ЦБ Ксения Юдаева уточнила, что будет рассматриваться возможность увеличения ставки на 0,25% или сразу на 0,5%.

От июньского заседания мы ожидаем повышения — еще на 0,25 процентного пункта, до уровня 5,25% годовых. На дальнейшем заседании в июле или чуть позже может быть ещё одно повышение на 0,25 процентного пункта — до 5,5% годовых, — предположил Илья Поляков.

После этих повышений, по мнению банкира, Центробанк сделает паузу как минимум до конца 2021 года.

Ранее Илья Поляков предостерёг россиян от ипотеки с плавающей ставкой.