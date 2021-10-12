Эксперты сообщили о росте числа банкротств среди россиян

За девять месяцев 2021 года количество банкротств физических лиц в России выросло в 1,6 раза и достигло отметки в 166,5 тысячи случаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM.

По данным специалистов, в 2020 году количество банкротств равнялось 104,5 тысячи, а в 2019 году — 63,1 тысячи. Прирост за девять месяцев составил 59%.

При этом эксперты отмечают замедление темпов прироста. За пять месяцев 2021 года годовой прирост составил 85%, а за семь — 72%.

Причинами роста банкротств называют ухудшение платёжеспособности населения из-за негативных последствий для экономики коронавируса, а также более широкое принятие в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатёжеспособности физлица.

Специалисты прогнозируют рост процедур по банкротству физлиц по итогам 2021 года на 50–55%, то есть к концу года прирост будет плавно снижаться.

Ранее сообщалось, что число обанкротившихся россиян вдвое выросло в России по сравнению с прошлым годом. Лидируют среди регионов Московская, Свердловская и Челябинская области.