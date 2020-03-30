https://static.news.ru/photo/8424d8f0-7289-11ea-baeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские нефтяники могут сократить капзатраты на 20% из-за обвала цен на нефть. Об этом заявили аналитики, опрошенные ТАСС.

Если цены на нефть не начнут восстанавливаться в ближайшее время, российским компаниям... придется пересматривать бюджеты - они вполне могут оказаться на 10-20% ниже в рублях, чем планировалось изначально, — цитирует агентство директора отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом эксперты полагают, что добычи экономия не коснётся: затраты будут снижаться в переработке, маркетинге и других сферах деятельности. Возможно, что российские компании даже увеличат вложения в бурение новых скважин.

Отмечается, что о планах затянуть пояса из-за падения цен нефти уже заявили ExxonMobil, Chevron, Saudi Aramco, Shell, Eni, Equinor и другие международные нефтяные компании.

Как ранее писал NEWS.ru, ряд финансовых аналитиков предрекли усугубление ситуации на нефтяном рынке и дальнейшее снижение цен на сырьё. Некоторые эксперты спрогнозировали отрицательные цены на нефть во втором квартале 2020 года.