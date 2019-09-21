https://static.news.ru/photo/ff855560-ddb0-11e9-a068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователи торговых онлайн-площадок всё чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт. Количество мошеннических транзакций достигает 3 тыс. в месяц.

Как пишет газета « Известия », чаще всего злоумышленники просят граждан назвать CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка или коды подтверждения, чтобы якобы перевести деньги за товар. При этом для перевода достаточно знать номер карты или привязанный к нему телефон.

Помочь доверчивым россиянам вызвались сотовые операторы. Например, Avito.ru предлагает пользователям сервисы, позволяющие использовать временный телефонный номер вместо настоящего.

По словам представителя Avito, услуга замены мобильных номеров предоставляется бесплатно, но она пока действует только для продавцов автомобилей и недвижимости. Сервис позволяет защититься как от мошенников, так и от спама и нежелательных звонков после закрытия объявления.

Как ранее писал News.ru, мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно оставлять данные банковской карты.