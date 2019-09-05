Мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах чаще других категорий населения становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно оставлять данные банковской карты.
Об этом рассказал на конференции по информационной безопасности финансовой сферы первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычёв, его слова приводит
Это либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных, — признался специалист.
За последние полтора года возрастная структура жертв мошенников изменилась в сторону омоложения. Если раньше это были в основном пожилые люди, то теперь 60% атакуемых «обзвонщиками» граждан находятся в диапазоне от 32 до 48 лет. Как объяснил Сычёв, злоумышленники считают эту категорию более платёжеспособной.
Также эксперт отметил, что в зоне риска находятся женщины средних лет, так как во время общения с мошенниками у них «голова болит про работу» или «про дом».
News.ru ранее привёл советы эксперта по защите от финансовых махинаций в социальных сетях. Разработчик ПО для информационной безопасности Алексей Раевский посоветовал задавать уточняющие вопросы в ситуациях, когда у вас просят денег в долг знакомые.