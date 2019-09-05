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Мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах чаще других категорий населения становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно оставлять данные банковской карты.

Об этом рассказал на конференции по информационной безопасности финансовой сферы первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычёв, его слова приводит ТАСС .

Это либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных, — признался специалист.

За последние полтора года возрастная структура жертв мошенников изменилась в сторону омоложения. Если раньше это были в основном пожилые люди, то теперь 60% атакуемых «обзвонщиками» граждан находятся в диапазоне от 32 до 48 лет. Как объяснил Сычёв, злоумышленники считают эту категорию более платёжеспособной.

Также эксперт отметил, что в зоне риска находятся женщины средних лет, так как во время общения с мошенниками у них «голова болит про работу» или «про дом».

News.ru ранее привёл советы эксперта по защите от финансовых махинаций в социальных сетях. Разработчик ПО для информационной безопасности Алексей Раевский посоветовал задавать уточняющие вопросы в ситуациях, когда у вас просят денег в долг знакомые.